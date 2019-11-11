Ä°talya Birinci Futbol Ligiâ€™nin (Serie A) 12. haftasÄ±nda Juventus sahasÄ±nda Milanâ€™Ä± 1-0 yendi.Â

Torino'daki Allianz StadÄ±'nda yapÄ±lan haftanÄ±n en Ã¶nemli maÃ§Ä±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda, iki takÄ±m da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± pozisyonlar bulsa da gol sesi Ã§Ä±kmadÄ± ve devre arasÄ±na 0-0 girildi.

Â Ä°kinci yarÄ±da, Juventusâ€™ta oyuna sonradan giren Arjantinli yÄ±ldÄ±z Paulo Dybala, 77. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.Â

Konuk Milan, Hakan Ã‡alhanoÄŸluâ€™nun biri serbest vuruÅŸ olmak Ã¼zere uzaktan Ã§ektiÄŸi Ã¼Ã§ ÅŸutla Juventus kalesinde tehlike yarattÄ± ancak golÃ¼ bulamadÄ±.

Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca Juventus, sahadan 1-0â€™lÄ±k galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.Â

Bu sonuÃ§la, Juventus puanÄ±nÄ± 32â€™ye yÃ¼kseltti ve maÃ§ fazlasÄ±yla Interâ€™e verdiÄŸi liderlik koltuÄŸunu geri aldÄ±.Â

KÃ¶tÃ¼ bir sezon geÃ§iren Milan ise 12 maÃ§ta 7. yenilgisini aldÄ± ve 13 puanla 14. sÄ±rada yer aldÄ±.Â

Milan'da top koÅŸturan milli futbolcu Hakan Ã‡alhanoÄŸlu, ilk 11â€™de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 90 dakika mÃ¼cadele etti.Â

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise maÃ§ kadrosunda olmasÄ±na karÅŸÄ±n mÃ¼sabakada yer almadÄ±.Â

Bu arada, Juventus Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Maurizio Sarri'nin kararÄ±yla 55. dakikada oyundaki yerini Arjantinli Paulo Dybalaâ€™ya bÄ±rakan Portekizli yÄ±ldÄ±z Cristiano Ronaldoâ€™nun bu karardan Ã§ok memnun olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ronaldo'nun, yedek kulÃ¼besine gitmek yerine doÄŸrudan soyunma odasÄ±na gitmesi dikkati Ã§ekti.