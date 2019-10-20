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20.10.2019 - 00:20 | | AA

Juventus zorlansa da kazandÄ±

Lider Juventus, konuk ettiÄŸi Bologna'yÄ± 2-1 yendi.Â

Juventus zorlansa da kazandÄ±

Ä°talya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, konuk ettiÄŸi Bologna'yÄ± 2-1 yendi.Â 

Ligin 8. hafta mÃ¼cadelesinde Juventus, Allianz StadÄ±'nda Bologna'yÄ± konuk etti.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmaya hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Juventus, 19. dakikada yÄ±ldÄ±z oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Ã‡abuk toparlanan Bologna, 26. dakikada Danilo'nun aÄŸlarÄ± sarsmasÄ±yla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarÄ± bu skorla sona erdi.

Ä°kinci yarÄ±da ataklarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ran ev sahibi ekip, 54. dakikada Miralem Pjanic'in fileleri havalandÄ±rmasÄ±yla 2-1 Ã¶ne geÃ§ti ve karÅŸÄ±laÅŸma bu skorla tamamlandÄ±.

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± yedek kulÃ¼besinden takip etti. PuanÄ±nÄ± 22'ye Ã§Ä±karan namaÄŸlup Juventus, bu hafta da liderliÄŸi garantilerken, Bologna ise 9 puanda kaldÄ±.

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