Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerÄ°talya Serie A HaberleriJuventus'ta Higuain ÅŸov yaptÄ±!
23.11.2019 - 20:11 | | AA

Juventus'ta Higuain ÅŸov yaptÄ±!

Lider Juventus, Atalanta'yÄ± deplasmanda 3-1 yendi.Â

Juventus'ta Higuain ÅŸov yaptÄ±!

Ä°talya Birinci Futbol Ligiâ€™nin (Serie A) 13. haftasÄ±nda lider Juventus, Atalanta'yÄ± deplasmanda 3-1 yendi.Â 

Bergamo kentindeki Gewiss StadÄ±â€™nda oynanan mÃ¼sabakayÄ±, hakem Gianluca Rocchi yÃ¶netti.Â Â KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 16. dakikasÄ±nda ev sahibi takÄ±m Musa Barrow ile bir penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda yararlanamazken, devreye golsÃ¼z eÅŸitlikle gidildi.Â 

MaÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±nda, ev sahibi takÄ±m, 56. dakikada Robin Gosens ile 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Juventusâ€™tan bu gole yanÄ±t Arjantinli golcÃ¼ Gonzalo Higuain ile 74. dakikada geldi: 1-1.

Higuain, 82. dakikada bir kez daha sahneye Ã§Ä±karak, kendisinin ve takÄ±mÄ±nÄ±n 2. golÃ¼ne imzasÄ±nÄ± attÄ±: 2-1Â 

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n, bir diÄŸer Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ± Paulo Dybala 90 2. dakikada maÃ§Ä±n skorunu tayin eden golÃ¼ attÄ±: 3-1.Â 

Ligin gÃ¼Ã§lÃ¼ ekiplerinden Atalantaâ€™yÄ± deplasmanda 3-1 yenen Juventus, puanÄ±nÄ± 35â€™e yÃ¼kseltti ve en yakÄ±n takipÃ§isi Interâ€™in maÃ§ fazlasÄ±yla 4 puanla Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸini korudu. Atalanta ise 22 puanla 6. sÄ±rada kaldÄ±.Â 

Juventusâ€™un maÃ§ kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev almadÄ±.

    Ünal Karaman: "Güçlü bir camiaya karÅŸÄ± oynadÄ±k"
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Durdu teyzeye Hülya AvÅŸar'dan davet

    Durdu teyzeye HÃ¼lya AvÅŸar'dan davet

    Özdilek'ten futbolcularÄ±na övgü!

    Ã–zdilek'ten futbolcularÄ±na Ã¶vgÃ¼!

    Çukurova Basketbol - Fenerbahçe Öznür Kablo: 59-83

    Ã‡ukurova Basketbol - FenerbahÃ§e Ã–znÃ¼r Kablo: 59-83

    TOFAÅž - BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 86-80

    TOFAÅž - BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta: 86-80

    SÄ±radaki Haber