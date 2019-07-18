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Haberlerİtalya Serie A Juventus'tan Merih Demiral kararı
18.07.2019 - 07:20

Juventus'tan Merih Demiral kararı

De Ligt transferi sonrası Merih Demiral’ın kiralanacağı öne sürülmüştü. Ancak Juventus, milli yıldızımız için gelen teklifleri geri çevirdi.

Juventus'tan Merih Demiral kararı

 

Bonucci, Chiellini ve Rugani ile forma rekabetine giren Merih Demiral’a çok ciddi bir rakip daha geldi. Matthijs De Ligt transferi sonrası, Merih’in başka bir takıma kiralanabileceği öne sürüldü.

Milan, hemen harekete geçip Juventus’a teklif yaptı. Ancak İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juve, milli yıldızımızı kiralamayı kesinlikle düşünmüyor. Siyah-Beyazlılar’ın teklifleri geri çevirdiği, oyuncuyu isteyen kulüplere de takımda kalacağı bilgisi verdiği kaydedildi.

İtalyan medyasına göre stoperlerden arasında ayrılması muhtemel isimler Bonucci ve Rugani. Bu ikiliden biri, Juventus’a veda edebilir. (Fanatik)

 

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