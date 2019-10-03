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03.10.2019 - 07:37 | | Fanatik

Juventus'tan Vedat Muriç'e takip

Avrupa takımlarının mercek altına aldığı Vedat Muriç için son gelişme İtalya'dan... Juventus, oyuncunun performansını takip etme kararı aldı.

Kosovalı forvet, Fenerbahçe’de kısa sürede kendini gösterdi. Sadece formayı kapmakla kalmadı, Avrupa’dan takımların da dikkatini çekti.

Vedat Muriç için Atletico Madrid, Manchester United, Tottenham, West Ham ve Lazio gözlemcilerini göndermişti.

Golcü oyuncuyu takibe alan son takımın İtalyan devi Juventus olduğu öne sürüldü. Juve’nin de Muriç’i Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı’nın maçlarında mercek altına alacağı öğrenildi.

Juventustan Vedat Muriçe takip

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