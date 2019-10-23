Juventus'un hedefi Ravil Tagir

Altınordu’nun altyapısında yetişen ve bu sezon 1.Lig’de oynamaya başlayan Ravil Tagir, İtalyan ekiplerinin radarında. 2003 doğumlu stoper ile başta Juventus olmak üzere pek çok Serie A ekibi yakından ilgileniyor, maçlarını izletiyor.

1.82 boyundaki Kazak kökenli Ravil, geride kalan 8 haftada toplam 694 dakika sahada kaldı. İzmir ekibine sezonun devre arasında yurt dışından önemli tekliflerin gelmesi bekleniyor.