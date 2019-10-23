23.10.2019 - 09:27 | | Fanatik
Juventus'un hedefi Ravil Tagir
Juventus olmak üzere pek çok Serie A ekibi, Altınordu’nun altyapısında yetişen ve bu sezon 1.Lig’de oynamaya başlayan Ravil Tagir ile ilgileniyor.
Altınordu’nun altyapısında yetişen ve bu sezon 1.Lig’de oynamaya başlayan Ravil Tagir, İtalyan ekiplerinin radarında. 2003 doğumlu stoper ile başta Juventus olmak üzere pek çok Serie A ekibi yakından ilgileniyor, maçlarını izletiyor.
1.82 boyundaki Kazak kökenli Ravil, geride kalan 8 haftada toplam 694 dakika sahada kaldı. İzmir ekibine sezonun devre arasında yurt dışından önemli tekliflerin gelmesi bekleniyor.