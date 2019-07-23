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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna DÃ¼sseldorf'ta forma giyen milli futbolcular Kaan ile Kenan, takÄ±mlarÄ±nÄ±n Avusturya'da yaptÄ±ÄŸÄ± sezon Ã¶ncesi kampÄ±nda AA muhabirine kariyer planlarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Fortuna DÃ¼sseldorf'ta mutlu olduÄŸunu belirten Kaan Ayhan, bÃ¼yÃ¼k liglerde ve takÄ±mlarda oynamayÄ± istediÄŸini belirterek, "Her ÅŸeyin hayÄ±rlÄ±sÄ± olsun. Daha bÃ¼yÃ¼k ve baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mlarda oynamak insanÄ±n aklÄ±ndan geÃ§iyor. Yaz transfer dÃ¶neminde birkaÃ§ kulÃ¼ple gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. 'Burada mutsuzum.' veya 'Bu sezon kesinlikle gitmek istiyorum.' diye bir ÅŸey demiyorum. Ä°leride ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilemiyorum ama inÅŸallah bir gÃ¼n daha iyi yerlere geliriz. Belki de Kenan ile bir takÄ±ma transfer oluruz. Ancak ilk hedefim bu sezon DÃ¼sseldorf'ta baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§irmek." diye konuÅŸtu.

Kenan ile kendisinin ortak dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini dile getiren milli futbolcu, "En doÄŸru takÄ±mÄ± bekliyorum. Benim durum Kenan iÃ§in de geÃ§erli. Hem zamanlama hem de takÄ±m olarak doÄŸru anÄ± bekliyoruz. O yÃ¼zden stres yapmÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"TÃ¼rkiye'den ÅŸimdiye kadar bir teklif almadÄ±m"

Kaan Ayhan, Avrupa'nÄ±n farklÄ± liglerinden teklif geldiÄŸini ancak TÃ¼rkiye'den bir teklif almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Transfer konusunda stres yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan 24 yaÅŸÄ±ndaki stoper, "TÃ¼rkiye'den ÅŸimdiye kadar bir teklif almadÄ±m. Avrupa'nÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden bazÄ± teklifler geldi ama doÄŸru teklifi ve doÄŸru kulÃ¼bÃ¼ bekliyorum. Belki de en doÄŸrusu burada kalmak olabilir. O yÃ¼zden stres yapmÄ±yorum. Burada da Ã§ok mutluyum. HayÄ±rlÄ±sÄ± neyse o olur inÅŸallah." ÅŸeklide gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

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Kaan, "Bir gÃ¼n TÃ¼rkiye'de oynamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r mÃ¼sÃ¼n?" ÅŸeklindeki soru Ã¼zerine, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Herkesin kendi kariyer planÄ± var. Åžimdiye kadar TÃ¼rkiye'den net bir teklif gelmediÄŸi iÃ§in bu soruya cevap veremeyeceÄŸim. TÃ¼rkiye, memleketim. Ã‡ok enteresan bir Ã¼lke ve lig. TÃ¼rkiye'nin havasÄ± ve atmosferi farklÄ±. Ä°nÅŸallah bir gÃ¼n o gÃ¼nleri gÃ¶rÃ¼rÃ¼z ama ÅŸu anda hem DÃ¼sseldorf ile sÃ¶zleÅŸmem hem de farklÄ± hedeflerim var. Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k, ismi olan bir takÄ±mÄ±na gitmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

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Kenan Karaman: "Ä°nÅŸallah bir gÃ¼n daha da bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda oynarÄ±z"

Milli futbolcu Kenan Karaman ise bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda oynamak istediklerini belirterek, sÃ¶z konusu kulÃ¼plere hazÄ±r gitmenin Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

"Bir futbolcunun hedefleri ve hayalleri her zaman bÃ¼yÃ¼k olmasÄ± lazÄ±m." diyen 25 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼ futbolcu, "Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, performansÄ±mÄ±zda devamlÄ±lÄ±k gÃ¶sterip diÄŸer adÄ±mÄ± atmanÄ±n daha mantÄ±klÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Hem Kaan hem de ben bu potansiyele sahibiz. Ä°nÅŸallah bir gÃ¼n daha da Ã¼st seviye ve bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda oynarÄ±z ama bence en Ã¶nemli ÅŸey oralara hazÄ±rlÄ±klÄ± gitmek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Kenan Ä°spanya, Kaan Ä°talya'ya yakÄ±n

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, birbirlerini en yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± ligi aÃ§Ä±kladÄ±. TakÄ±m arkadaÅŸÄ± Kenan'Ä±n Ä°spanya'ya yakÄ±n olduÄŸunu aktaran Kaan, "Kenan iÃ§in net bir Ã¼lke var. Kenan'Ä±n menajeri olsam Ä°spanya'yÄ± Ã¶nerirdim. Kendisi de orayÄ± tercih eder." diye konuÅŸtu.

Kenan ise Kaan iÃ§in, "Kendisine de bunu birkaÃ§ kez sÃ¶ylemiÅŸtim. Ben onu Ä°talya'da bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda gÃ¶rÃ¼yorum. Savunma anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§ok iyi. Onun Ã¶zellikleri Ä°talya'da Ã§ok dikkati Ã§eker. Ä°talya, zaten futbolda defansÄ±n merkezi. Kendisini Ä°talya'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarÄ±na yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

"Ãœmit Milli TakÄ±m'dan beri ayrÄ±lmaz bir ikiliyiz"

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± futbolcular, Ãœmit Milli TakÄ±m'dan beri ayrÄ±lmaz bir ikili olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kamplarda aynÄ± odayÄ± paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Kaan Ayhan, "Hep aynÄ± odada kalÄ±yoruz. Ãœmit Milli TakÄ±m'dan beri ayrÄ±lmaz bir ikiliyiz." dedi.

Fortuna DÃ¼sseldorf ve A Milli TakÄ±m idmanlardan sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiklerini anlatan Kaan, "Antrenmanlarda Kenan'Ä± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde 2-3 adÄ±m yana kaÃ§Ä±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ fizik olarak Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼. AynÄ± zamanda Ã§ok sÃ¼ratli. Antrenmanda Kenan'Ä±n uzaÄŸÄ±nda kalmayÄ± tercih ederim." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Kenan Karaman ise birbirlerini iyi tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Kaan'a karÅŸÄ± oynamayÄ± hiÃ§ sevmem. Ã‡Ã¼nkÃ¼ beni Ã§ok iyi tanÄ±yor. Her zaman diÄŸer stoperden yana kayarÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.