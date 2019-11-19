Kaan&Kenan pişmanlığı

Sarı-kırmızılılara, geçen yaz Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman önerilmiş ve her iki oyuncunun serbest kalma maddelerinde yazılı olan 2.5 milyon yatırılması durumunda transfer edileceği bildirilmişti. Ancak bu rakamı yüksek bulan Cim-Bom, ne Kaan ne de Kenan’la ilgilenmişti.

Fakat aradan geçen birkaç ayda her iki futbolcu gerek milli takım gerek de kulüp performansları ile fiyatlarını katladı. Üstelik “2.5 milyon euroya serbest kalır” maddesi için de sözleşmede yazılı olan tarih aşıldı.



Bugün için Kaan Ayhan’ın piyasa değeri 9 milyon eurolara ulaştı. Son milli takım kampına hastalığı nedeniyle katılmayan Kenan’ın da piyasasının bu sezon arttığına dikkat çekiliyor.



Galatasaray bu iki futbolcu yaz döneminde transfer etmiş olsaydı, özellikle yerli rotasyonunda eli çok güçlenecekti.