Kabus devam ediyor

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Fenerbahçe’de Ersun Yanal ve teknik ekibin sezon başından beri devam eden eksiklerle alakalı sorunları yeni bir boyut aldı. Vedat Muriç ve Max Kruse gibi iki hücumcunun Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanları öncesi olmaması endişe yarattı. Yaz döneminden bu yana ideal kadro bir türlü yakalanamadı.

Fenerbahçe’de Ersun Yanal ve teknik heyet sezon başından bu yana birçok sıkıntı yaşadı. Transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertlilerde önemli hamleler yapılsa da transferin ikinci döneminde gecikmeler yaşanması doğal olarak hazırlık kampındaki süreci etkiledi. Ancak bundan daha da büyük problem; sakatlıklar oldu.



Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım ile başlayan sakatlıklar sezonun ilk maçlarıyla da devam etti. Moses, Garry Rodrigues, Isla ve Emre Belözoğlu’nun da sakatlanması sarı-lacivertli takımın tam kadro oynamasına engel oldu. Bu isimlerin iyileşmesi ve takıma dönmesiyle birlikte artık tam kadro oynamanın planlarını yapan teknik ekip hücumun en önemli iki ismi olan Kruse ve Vedat Muriç’in sakatlıklarıyla sarsıldı. Kasık bölgesinden sakatlanan Kruse, son maçına 4 Ekim’de Antalyaspor mücadelesinde çıktı.



Korkulan oldu

Alman futbolcunun yokluğunu Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu’nu değişmeli oynatarak çözmeye çalışan teknik direktör Ersun Yanal’ın son olarak en çok korktuğu başına geldi.



Vedat Muriç de son Kasımpaşa maçında sakatlandı. Kosovalı forvetin bu hafta oynaması da mümkün gözükmüyor.

Dolayısıyla ilk haftalarda yaşanan kadro ve sakatlık sıkıntılarının ilerleyen haftalarda çözülmesini bekleyen teknik heyet bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Kruse ve Vedat Muriç’in Göztepe deplasmanına yetişmesi de zor gözüküyor. Kruse’nin ciddi maç eksiği bulunuyor. Muriç haftaya oynarsa yeniden sakatlanma riski ortaya çıkacak.