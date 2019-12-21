Kadere bak!

CELAL UMUT EREN

18 Aralık 2018 tarihinde sarı-lacivertli takımın başında ikinci dönemine BB Erzurumspor maçıyla çıkan tecrübeli teknik adam, tam 1 sene sonra 22 Aralık 2019’da Beşiktaş’a karşı yine Kadıköy’de zor bir derbi oynayacak. 58 yaşındaki çalıştırıcının geleceği 90 dakika sonunda netlik kazanacak.

Süper Lig’de istikrarsız bir dönem geçiren ve arka arkaya gelen deplasman kayıplarıyla sarsılan Fenerbahçe’de tüm gözler teknik direktör Ersun Yanal’ın üzerinde duruyor. 2013-14 sezonunda takımı nisan ayında şampiyon yaparak tarihe geçen Yanal, ikinci döneminde istediği istikrarı sağlayamadı.

Bu sezon sadece 2 farklı dönemde 2 maç üst üste kazanan, 3 maçlık galibiyet serisi bile tutturamayan sarı-lacivertliler, 15 haftada sadece 7 kez kazandı. Beşiktaş ile yarın akşam çok kritik bir mücadeleye çıkacak Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın geleceği açısından da belirleyici bir akşam olacak.



18 Aralık 2018’de Erzurum maçıyla Kadıköy’e geri dönen 58 yaşındaki hoca, tamı tamına 1 sene sonra, 22 Aralık 2019’da yine Kadıköy’de dev bir derbiye çıkacak. Kariyerinin en önemli maçlarından birini oynayacak Yanal’ın geleceği açısından 90 dakika büyük önem taşıyor. 2013-14 sezonunda 3 farklı dönemde 5 maçlık galibiyet serileri yakalayan Ersun Yanal, geçen sezon dahi son 4 maçını kazanarak iyi bir seri tutturmuştu. Ancak 2019-20 sezonu özelinde bakıldığında bu sezon F.Bahçe iç saha ve dış sahada dalgalı bir performans gösterdi.



Özellikle son 4 deplasmanda gelen 2 yenilgi ve 2 beraberlik takımın zirve planlarını olumsuz etki etti. Derbi maçında alınacak olumlu bir sonuç ise hem Ersun Yanal’ı rahatlatacak hem de bilhassa sezonun ikinci yarısına daha özgüvenli bir şekilde çıkılmasını sağlayacak.