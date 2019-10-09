‘Kaderimiz değişti’

Aytemiz Alanyaspor’u yenerek, şeytanın bacağını kıran Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı bunun sıradan bir galibiyet olmadığını söyledi.

Maçtan sonra yardımcıları ve siyah-beyazlı yöneticilerle sohbet eden Avcı, bu galibiyetle takımın kaderinin de değiştiğini dile getirdi. Uzun süre sonra rahat bir nefes alan deneyimli hocanın, “Özellikle ilk golden sonra yaşanan sevinç beni çok duygulandırdı. Çok ciddi şanssızlıklar yaşadık. Kenetlenmeye ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı” diye konuştuğu bildirildi.

‘Havayı yakaladık’

Sezon başından beri bir takımın başına gelebilecek en kötü şeyleri yaşadıklarının altını çizen Abdullah Avcı’nın, “Bu galibiyet bizi daha da bütünleştirecek ve toparlanma dönemi başlayacak. Fakat daha yolun başındayız ve eksiklerimiz çok. Özellikle ilk yarıdaki oyunumuz yeterli değil. Evet dirençli bir rakibe karşı oynadık ama bize yakışmayan hatalarımız vardı. İkinci yarıda ise bambaşka bir hava yakaladık. Bu anlayışı devam ettirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi günlerimiz olacak” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu arada Alanyaspor maçındaki oyunu geliştirmek için detaylı analizler yapan Abdullah Avcı’nın, milli arada bir hazırlık maçı planladığı ve bu konudaki görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.

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Kartal, Süper Lig’de bu sezon Vodafone Park’ta topladığı puanlarla ayakta kaldı. Göztepe ve Alanyaspor’u yenen Beşiktaş, Çaykur Rize ve Başakşehir’le berabere kalırken, Dolmabahçe’deki maçlardan 8 puanla ayrıldı.