Kadıköy'de penaltı rüzgarı!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu evinde Gazişehir maçıyla açan Fenerbahçe, penaltılarda rüzgar gibi başladı. Sarı-lacivertliler ilk 12 dakikada 2 penaltı buldu. İlk olarak 6. dakikada hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

Ardından 11. dakikada bu kez Emre yerde kalınca beyaz noktaya gidildi. İlkinde ters köşe yapan Moses, ikincisinde ise kaleci Günay'ı aşamadı.

22. dakikada bu kez elle oynama nedeniyle VAR desteğiyle bir penaltı daha geldi. Arda Kardeşler, VAR'A bakarak penaltıyı çaldı. Bu kez topun başına kaptan Emre geçti ve ağları sarstı.

2018-19 sezonunda 34 haftada toplam 4 penaltı atan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında 3 penaltı birden buldu.

Kenar yönetim istedi

Sarı-lacivertlilerde penaltı atıcısı Moses olmasına karşın 3. atışta devreye kenar yönetim girdi. Saha içinde de herkes Emre Belözoğlu'nu isteyince kaptan topun başına geçti. Emre de ağları havalandırarak herkesi sevindirdi.

4 yıl sonra

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe formasıyla 4 yıl sonra resmi bir maçta gol attı. Son olarak 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa ağlarını Kadıköy'de sarsan Emre, ayrılık sonrası ilk kez lig maçında sahaya çıktı ve imzasını attı.