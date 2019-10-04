Kadıköy’de taraftar, maç sonu Fenerbahçe'yi bekledi!

Celal Umut Eren - Skorer

Süper Lig'de Antalyaspor’a 1-0 kaybeden Fenerbahçe’de taraftarlar stadı terk etmedi.

Israrla futbolcuların sahaya geri gelmesini isteyen taraftarlar tribünleri boşaltmadı. İlk olarak ‘Buraya gelin söz verin’ ve daha sonra ‘Ali Koç takımı buraya getir’ tezahüratları yapan taraftarlar yerlerinden ayrılmadı.

Sarı-lacivertli ekipte sadece Ozan, Zanka ve Kruse tribünlerin çağrısına cevap verdi.

Zaman geçtikçe umutları azalan taraftarlar yavaş yavaş stadı terk etti.