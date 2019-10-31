KadÄ±n A Milli Futbol TakÄ±mÄ±nÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

KadÄ±n A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosu açÄ±klandÄ±
KadÄ±n A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n, 8 KasÄ±m'da Hollanda ile yapacaÄŸÄ± 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri maÃ§Ä± ve 11 KasÄ±m'da Ukrayna ile oynayacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±.Â
Â
Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± takÄ±mÄ±n, Hollanda ve Ukrayna ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§lar Ä°zmir'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Teknik direktÃ¶r Talat Tuncel yÃ¶netimindeki KadÄ±n A Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n aday kadrosuna ÅŸu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Fatma Åžahin (BeÅŸiktaÅŸ), Selda AkgÃ¶z (AtaÅŸehir Belediyespor), Bedriye Cam (Amed Sportif Faaliyetler)
Defans: Didem KaragenÃ§ (BeÅŸiktaÅŸ), Ä°pek Kaya (Metz), Berna YeniÃ§eri (Konak Belediyespor), Ebru TopÃ§u, Derya Arhan, Medine Erkan (ALG Spor), Ebru UzungÃ¼ney (Eintracht Frankfurt)
Orta Saha: Gizem GÃ¶nÃ¼ltaÅŸ, Arzu Karabulut, Sevgi Ã‡inar, BaÅŸak GÃ¼ndoÄŸdu (BeÅŸiktaÅŸ), Selen Altunkulak (Olympique Marsilya), BirgÃ¼l SadikoÄŸlu (Konak Belediyespor), Selin DiÅŸli (Bayer Leverkusen), BÃ¼ÅŸra Barut (Nordsjaelland), Dilan AÄŸgÃ¼l (GÃ¼tersloh), Fatma Kara (Vikingur)
Forvet: Kader HanÃ§ar (Konak Belediyespor), Melike Pekel (Metz), Aycan YanaÃ§ (Frensdorf)
Â