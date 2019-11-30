Kadın eli değdi!

CELAL UMUT EREN

Kosovalı golcü, Edibe Muriç’in yakın ilgisi sayesinde önemli bir başarı sağladı. 25 yaşındaki forvetin; beslenmesinden, dinlenmesine, sosyal hayatından, sakatlıklarındaki tedavilerine kadar her şeyiyle eşinin destek vermesi hem psikolojik hem de fiziksel olarak rahatlık aşıladı, Avrupa’nın bile dikkatini çeken form grafiği böyle yaşandı.

Fenerbahçe’de bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden Vedat Muriç, başarısıyla alkışları topluyor. Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Muriç, 11. haftada Kasımpaşa karşısında yaşadığı sakatlıklar herkesi üzdü.

Kosova Milli Takımı’nda da kadrodan çıkarılan 25 yaşındaki forvet, eve döndüğünde eşi Edibe Muriç’in yakın ilgisi sayesinde hiç sıkıntı yaşamadı. Zaten Muriç’in hem Çaykur Rizespor’da yakaladığı çıkış hem Fenerbahçe dönemindeki başarı da eşi büyük rol oynuyor.

Şu anda Avrupa’nın önemli ligleri tarafından yakından izlenen Kosovalı futbolcunun bu başarısında bir kadın gücü bulunuyor. Edibe Muriç’in titiz yaklaşımı golcü futbolcunun işini çok rahatlatıyor.

İzin günlerinde evinde oldukça huzurlu bir ortam bulan Muriç, hem futboluna rahat adapte oluyor hem de sağlığını koruyor.

Edibe Muriç, Vedat Muriç’in beslenmesinden, dinlenmesine, sosyal hayatından, sakatlıklarındaki tedavilerine kadar her şeyiyle yakından ilgileniyor.



Esas kahraman

Evdeki yemek menüsünün en iyisi olması için çaba harcıyor, eşinin mutsuz olmaması için fedakârlıklar yapıyor.

Maçlarda da yalnız bırakmayan Edibe Muriç, Fenerbahçe’de çıkış yakalayan ve golleriyle herkesin sevgilisi olan eşinin en büyük destekçisi olarak arka plandaki kahraman oluyor.

Vedat Muriç bu sezon 11 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı, takımının en skorer ismi konumuna çıktı.