Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbolKadın futboluna kaynak dopingi! 1 milyar dolar
26.10.2019 - 08:00 |

Kadın futboluna kaynak dopingi! 1 milyar dolar

FIFA, global strateji planı oluşturduğu kadın futbolu için ayırdığı kaynağı iki katına çıkararak 1 milyar dolar yaptı. Rapinoe ve arkadaşlarının başlattığı mücadele başarıya ulaştı.

Kadın futboluna kaynak dopingi! 1 milyar dolar

ONUR DİNÇER

Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na gösterilen büyük ilgi, kadın futbolunun finansal kaynaklarının da büyümesine neden oldu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) Şanghay’da gerçekleştirdiği konsey toplantısında, kadın futboluna global ölçekte 4 yıllığına ayırılan bütçe iki katına çıkarıldı. Daha öncesinde 500 milyon dolar olarak belirlenen rakam 1 milyar dolara yükseltildi.

60 milyon kadın futbolcu
FIFA Başkanı Gianni Infantino, kaynağın FIFA’nın 2 milyar 700 milyon dolarlık rezervlerden karşılanacağını açıklanmıştı. FIFA ayrıca 2026’ya kadar 60 milyon kadın futbolcu hedefi belirledi. Kadın futboluna yatırım yapacak ülke federasyonlarına mali destek kararı aldı. FIFA’nın 2023’te yapılacak Kadınlar Dünya Kupası’na katılacak takımların sayısını 24’ten 32’ye çıkarmayı, bu futbolculara verilen primi artırmayı planladığını da açıklamıştı.

‘Eşit ücret’e sarı kart
Kadın futbolunda yaşanan olumlu gelişmelere karşın ücret eşitsizliğine yönelik protestolar sürüyor. ABD’li milli futbolcuların Dünya Kupası’ndaki protestolarından etkilenen Amerikalı hemcinsleri benzeri bir eylemi liglerinde yaptı. Ancak bu futbolcular o kadar şanslı değildi. Formalarını çıkarıp üzerinde “Eşit ücret” yazan tişörtleriyle kalan Burlington takımında 2 kadın futbolcuya sarı kart verildi.

Sadık Çiftpınar, hız kesmiyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oytun geliyor

Oytun geliyor

Kemer’de start verildi

Kemer’de start verildi

İki farklı Trabzon

İki farklı Trabzon

9 puanlık hafta

9 puanlık hafta

Sıradaki Haber