Kadın futboluna kaynak dopingi! 1 milyar dolar

ONUR DİNÇER



Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na gösterilen büyük ilgi, kadın futbolunun finansal kaynaklarının da büyümesine neden oldu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) Şanghay’da gerçekleştirdiği konsey toplantısında, kadın futboluna global ölçekte 4 yıllığına ayırılan bütçe iki katına çıkarıldı. Daha öncesinde 500 milyon dolar olarak belirlenen rakam 1 milyar dolara yükseltildi.

60 milyon kadın futbolcu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kaynağın FIFA’nın 2 milyar 700 milyon dolarlık rezervlerden karşılanacağını açıklanmıştı. FIFA ayrıca 2026’ya kadar 60 milyon kadın futbolcu hedefi belirledi. Kadın futboluna yatırım yapacak ülke federasyonlarına mali destek kararı aldı. FIFA’nın 2023’te yapılacak Kadınlar Dünya Kupası’na katılacak takımların sayısını 24’ten 32’ye çıkarmayı, bu futbolculara verilen primi artırmayı planladığını da açıklamıştı.



‘Eşit ücret’e sarı kart

Kadın futbolunda yaşanan olumlu gelişmelere karşın ücret eşitsizliğine yönelik protestolar sürüyor. ABD’li milli futbolcuların Dünya Kupası’ndaki protestolarından etkilenen Amerikalı hemcinsleri benzeri bir eylemi liglerinde yaptı. Ancak bu futbolcular o kadar şanslı değildi. Formalarını çıkarıp üzerinde “Eşit ücret” yazan tişörtleriyle kalan Burlington takımında 2 kadın futbolcuya sarı kart verildi.