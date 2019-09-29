Kadının fendi, FIFA’yı yendi

ONUR DİNÇER

Kadınlar futbolundaki gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. FIFA, hazirandaki yıllık kongresinde 2019-2022 arası dört yıllık dönem için kadın futboluna 500 milyon dolar ödenek ayırdı.



Ardından gerçekleştirilen FIFA Kadınlar Dünya Kupası, organizasyonun tarihinde görülmedik bir ilgiyle karılaşınca planlar değişti. Buna, şampiyonada mücadele eden birçok futbolcunun maddi konularla ilgili yürüttükleri protestolar da eklenince revizyon kaçınılmaz hale geldi.

FIFA bunun üzerine daha önce açıkladığı kaynağı iki katına çıkardı. Dört yıllık dönem için 1 milyar dolarda karar kıldı. Ayrıca ülke federasyonlarına, kadınlar futbolu için ödenek ve teşvikler yürürlüğe konuldu. Ülke çapında bir kadınlar ligi olan, buna en az iki yaş kategorisi de ekleyen, bir takvim yılında en az dört maça çıkan a milli kadın takımı ve bunun iki yaş kategorisine sahip olan ülkeler bu teşvikten faydalanacak.



Yıllık bütçesi 4 milyon dolardan az olan ülke federasyonları ise, ekstra ödenekler için de başvuru yapabilecek. Dünya futbolunun patronları ayrıca Kadınlar Dünya Kulüpler Kupası’nı ve erkek futbolundaki Uluslar Ligi’nin kadınlardaki benzerini de önümüzdeki dönemde yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.