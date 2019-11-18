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18.11.2019 - 10:17 |

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi!

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Türk derbisinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi!

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart'tan canlı yayımlanacak.

A Grubu'nda Polonya ekibi Budowlani ve Finlandiya temsilcisi LP Salo'yla mücadele edecek.

Bu sezon iki takım arasında Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA, 3-2 kazanmıştı.

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