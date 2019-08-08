Kalede en güçlü aday Muhammed

SERDAR SARIDAĞ

Loris Karius’un bir ay sahalardan uzak kalabileceğini hesaplayan yönetim, listenin başında tuttuğu Bursasporlu file bekçisi Muhammed Şengezer için temaslarını hızlandırdı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüşen yönetimin, ikinci kaleci olarak Muhammed’in transfer edilmesi için rapor aldığı ifade edildi. Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Ertaç Özbir ve Başakşehir’den Volkan Babacan’ı da listesinde bulunduran siyah-beyazlıların, Muhammed için Bursaspor’a resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Beşiktaş golcü arayışını da sürdürüyor. Porto’nun Aboubakar’ı bırakmaması ve Cenk Tosun’un kariyerine İngiltere’de devam etmek istemesi nedeniyle somut adım atamayan siyah-beyazlıların rotayı Palmeiras forması giyen Miguel Borja’ya çevirdiği belirlendi.