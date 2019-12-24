‘Kalpten oynarsak durduramazlar’

Beşiktaş derbisi sonrası Nabil Dirar, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Zorlu mücadelede sol bekte görev alan Faslı yıldız, takımdaşlığı öne çıkararak, “Takım arkadaşlarımı kutluyorum, güzel bir mücadele sergiledik. Takım olarak kalpten oynadık, bu şekilde oynamaya devam edersek kimsenin bizi durduracağını düşünmüyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle sahada güzel birlik yakaladık. Biz zaten iyi bir takımız ve Beşiktaş derbisinde 3 puan almak önemliydi. Özellikle Sivas mağlubiyetinden sonra Beşiktaş derbisi daha da önem kazanmıştı” dedi.



Fenerbahçe’yi sevdiğini aktaran Dirar, “Fenerbahçe’de mutluyum, yeni sözleşmeye imza attığım için mutluyum. Büyük bir kulüpte oynadığımın farkındayım. Sahaya çıktığımda kulübüm ve arkadaşlarım adına en iyisini vermeye çalışıyorum. Sezon sonunda da umuyorum güzel şeyler elde edeceğiz, birlikte şampiyonluğa ulaşacağız” diye konuştu.



Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de değerlendirmede bulunan tecrübeli yıldız, “Ligimizde iyi takımlar var. Tüm takımlara saygı duyuyoruz ama bu saygıyı ölçülü şekilde yapıyoruz. Biz büyük bir takımız. Dışarıda oynadığımız maçlarda yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız. Deplasmanlarda daha iyi futbol ortaya koymalıyız” yorumunu yaptı.