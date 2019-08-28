Kameni ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Frey, Reyes, Mehmet Topal, Ayew, Skrtel, Benzia, Slimani, Valbuena, Neustadter ve Soldado'nun ardından Kameni ile de yollar ayrıldı. Kamerunlu file bekçisi 2017-2018 sezonunun başında transfer edilmişti.

İşte kulüpten yapılan açıklama: "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"