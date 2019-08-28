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HaberlerFenerbahçeKameni ile yollar ayrıldı
28.08.2019 - 11:50

Kameni ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kameni ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Frey, Reyes, Mehmet Topal, Ayew, Skrtel, Benzia, Slimani, Valbuena, Neustadter ve Soldado'nun ardından Kameni ile de yollar ayrıldı. Kamerunlu file bekçisi 2017-2018 sezonunun başında transfer edilmişti.

İşte kulüpten yapılan açıklama: "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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