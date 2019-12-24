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24.12.2019 - 08:00 |

Kamp belirsizliği

Galatasaray’da devre arası çalışmalarıyla ilgili kamp belirsizliği sürüyor.

Kamp belirsizliği

Galatasaray’da devre arası çalışmalarıyla ilgili kamp belirsizliği sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, kampın Katar’da yapılması kararını almış ve bu turnuvadan kulübün kasasına para gireceği belirtilmişti.

Ancak sarı-kırmızılıların, Doha’da yapılacak organizasyona gitmeme durumunun ortaya çıktığı öğrenildi. Devre arasının kısa olması ve iyi bir hazırlık kampı geçirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim’in vereceği karar sonrası yeni kamp yerinde karar kılınacak. Terim ve ekibini başta transfer konusu olmak üzere, kamp ve diğer konularla ilgili yoğun bir dönem bekliyor.

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