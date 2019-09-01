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01.09.2019 - 13:25| İSTANBUL (AA)

Kanada-Avustralya: 92-108

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki ilk maçta Avustralya, Kanada'yı 108-92 yendi.

Kanada-Avustralya: 92-108

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki ilk maçta Avustralya, Kanada'yı 108-92 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Salon: Dongguan Basketbol Merkezi

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko), Gentian Cici (Arnavutluk)

Kanada: Pangos 14, Joseph 16, Ejim 9, Birch 18, Wiltjer 6, Klassen 4, Thomas Scrubb 8, Phil Scrubb 9, Heslip 8, Kajami-Keane, Nembhard

Avustralya: Mills 15, Dellavedova 24, Ingles 13, Landale 8, Baynes 10, Goulding 16, Kay 8, Bogut 12, Creek 2, Barlow, Gliddon, Sobey

1. Periyot: 20-29

Devre: 40-52

3. Periyot: 77-76

5 faulle çıkan: 38.52 Goulding (Avustralya)

 

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