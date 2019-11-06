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06.11.2019 - 08:00 |

Kanat değişiyor

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de 11. haftada Kasımpaşa ile yapacağı maç için kadro konusunda da çalışmalar sürüyor.

Kanat değişiyor

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Nabil Dirar’ın Kasımpaşa önünde formayı alması bekleniyor. Faslı futbolcunun Victor Moses’ın yerine sağ kanatta görev alması hedefleniyor. Ameliyat sonrası iyileşen ve takımla çalışan Dirar, Kayserispor deplasmanında da yedekler arasındaydı. Moses’ın son maçta düşük formda kalmasının ardından ibre yeniden Dirar’a dönecek.

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