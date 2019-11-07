Kanatlar çöktü

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de 10. haftada liderlik şansını Kayserispor deplasmanında kaçıran Fenerbahçe’de sıkıntılı durumlar gözden geçiriliyor.

Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal’ın ana planlarından bir tanesi hücumda kanatların etkili olması. Bu nedenle hem bek hem de açıktaki oyuncuların önemi büyük önem oluşturuyor.

2013-14 sezonunda Yanal’ın şampiyonluk kazandırdığı Fenerbahçe’nin kanatlarında; Kuyt, Sow, Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi güçlü isimler bulunuyordu. Şu anda da takımın hücumdaki en önemli kozlarından biri bek ve açıkların uyum içinde olduğu hücum varyasyonları.

Bu sezon da transfer döneminden itibaren kanatlardaki yoğunluğa önem verildi. Geçen sezonun devre arasında kiralanan Victor Moses’la başlayıp Garry Rodrigues ve Deniz Türüç gibi yıldızlarla bu hamlelere devam edildi.

Ancak sezonun ilk 10 haftalık bölümünde Yanal’ın adeta kalbi diyebileceğimiz kanat akınları istikrarsız kaldı. İşte Fenerbahçe’nin 2019-20 sezonu kanatları ve son durum:

-Hasan Ali Kaldırım: Audi Cup’ta sol ayak bileğinden sakatlanan Hasan Ali, tam 3 aydır bu durumun sıkıntısını çekiyor. 2 ay sahalardan uzak kalan tecrübeli sol bek, halen daha tabanlıkla ve ağrılar çekerek oynuyor.

-Isla: Sezona iyi başlayan ancak sakatlık şanssızlığı yaşayan Isla, tam anlamıyla hazır hale gelemedi. 4 maçta takımını yalnız bırakan Şilili sağ bek, sezon başında da milli takım nedeniyle yeterince dinlenemedi.

-Moses: İlk haftadaki Gaziantep maçında sakatlanan Moses, 7 haftada sahalardan uzak kaldı. Fiziksel olarak istenen seviyeye çıkamayan Nijeryalı oyuncu biraz daha süre istiyor.

-Rodrigues: Moses gibi sezona iyi başlayıp Trabzonspor maçında henüz 3. haftada sakatlanan Rodrigues, 4 maçta takımına yardımcı olamadı. Tecrübeli yıldızla ilgili en ciddi problem gol yollarındaki istikrarsızlığı ve Kayserispor maçındaki gibi bu yönde takıma olumsuz etki etmesi.

-Deniz Türüç: Sezon başında büyük umutlarla gelen Deniz Türüç, istikrarsız bir görüntü çiziyor. Antrenman ve maçlarda zaman zaman iyi olan milli futbolcu, son haftalarda ise eski halini aratıyor.

-Alper Potuk: Ersun Yanal’ın en fazla üzüldüğü isimlerden olan Alper Potuk, sözleşmesindeki indirimle bir nebze olsun camiadan destek alsa da futboluyla sınıfta kalıyor. Hem mental hem de fiziksel olarak sorunları olan Alper Potuk için umutlar tükenme noktasında.

-Murat Sağlam: Sezon başı kampında ‘Yeni Gökhan Gönül’ yorumları yapılsa da lig yarışında forma şansı bulamayan Murat Sağlam, sağ bekte neredeyse yedek alternatifi bile olamadı.

Fenerbahçe, bu sezon bek ve açık oyuncularının ayağından toplamda 3 gol bulabildi. Rodrigues 2 gol atarken, Moses da 1 gol kaydetti.

Ferdi kayıplarda

Kanat oyuncularına önem veren Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu’nu da ligin ilk 3 haftasında böyle denedi. Hatta genç oyuncu 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Ancak Yanal’a göre Ferdi halen daha bu seviye için hazır değil. Bu nedenle zaman zaman sıkıntılar oluyor. Genç yıldızın devre arasında kiralanması gündemde duruyor.