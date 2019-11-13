KanÃ§al: Florya'nÄ±n tapusunu G.Saray kazandÄ±rmak istiyoruz

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaan KanÃ§al, Emlak Konut Gayrimenkul YatÄ±rÄ±m OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (GYO) projesini feshettiÄŸi Florya'daki arsayÄ± tekrar kulÃ¼be kazandÄ±rmak istediklerini sÃ¶yledi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kasÄ±m ayÄ± olaÄŸan divan kurulu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan KanÃ§al, Riva ve Florya'daki arazileri iÃ§in 2016 yÄ±lÄ±nda imzalanan protokolÃ¼n Emlak Konut GYO tarafÄ±ndan feshedildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

SÃ¶zleÅŸmenin kendilerinden Ã¶nceki yÃ¶netim tarafÄ±ndan imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan KanÃ§al, "Bu bir hasÄ±lat paylaÅŸÄ±mÄ± sÃ¶zleÅŸmesiydi. Riva'dan 6 yÄ±l iÃ§inde 761 milyon lira, Florya'dan da 4 yÄ±l iÃ§in 237 milyon lira minimum gelir beklentisiyle imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. O dÃ¶nem Galatasaray olarak arsalarÄ± verdiÄŸimizi ve paraya ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yoruz. 'Sen bunlarÄ± deÄŸerlendir, paralarÄ±nÄ± gelecek olan hasÄ±lattan mahsup etmek Ã¼zere bize Ã¶de.' diyoruz. Bu yapÄ±lÄ±yor ve Riva 388 milyon lira, Florya da 120 milyon lira olarak deÄŸerleniyor. Emlak Konut 5 taksitle bunu bize Ã¶demeyi taahhÃ¼t ediyor. Daha sonra biz bu 508 milyonu kÄ±rdÄ±rÄ±yoruz ve 341 milyon lira nakdi cebimize alÄ±yoruz. Sonra da kullanÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Emlak Konuk GYO'nun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taksit Ã¶demesinden Ã¶nce sÃ¶zleÅŸmeyi feshettiÄŸini anlatan KanÃ§al, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Ä°lk taksit olan 150 milyon ve ikinci taksit olan 101 milyonu Ã¶dÃ¼yor ama 101 milyon olan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ taksitten Ã¶nce sÃ¶zleÅŸmeyi feshediyor. GerekÃ§e olarak Florya'dan Ã§Ä±kmamamÄ±z gÃ¶steriliyor. Biz Florya'dan kendi isteÄŸimizle Ã§Ä±kmamazlÄ±k etmedik. Mecburiyetler nedeniyle Ã§Ä±kamadÄ±k. BugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada biz de Emlak Konut'a, 'Florya'yÄ± bu iÅŸin iÃ§inden ayÄ±r, orasÄ± bizim malÄ±mÄ±z. Biz bu 120 milyon liranÄ±n finansmanÄ±nÄ± bir ÅŸekilde Ã¼stlenelim. Sen Riva'da villalarÄ± yapmÄ±ÅŸsÄ±n, satmÄ±ÅŸsÄ±n, geri almak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. AynÄ± sÃ¶zleÅŸme ÅŸartlarÄ±yla buraya devam et.' diyoruz. TÃ¼m taraflar ciddi bir mesaiyle konunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yor. UmarÄ±m yakÄ±nda bir netice almÄ±ÅŸ oluruz. Bizim yapmak istediÄŸimiz, Florya'nÄ±n tapusunu tekrar Galatasaray'a kazandÄ±rmak."

"Nakit akÄ±ÅŸÄ±nda faaliyetimizi sÃ¼rdÃ¼remez bir hale gelmiÅŸiz"

Kaan KanÃ§al, kulÃ¼bÃ¼n 1 milyar 100 milyon liralÄ±k borcu iÃ§in yapÄ±landÄ±rma sÃ¶zleÅŸmesi imzaladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n eksi nakit akÄ±ÅŸÄ±na sahip olduÄŸunu vurgulayan KanÃ§al, "Nakit giriÅŸlerimiz, vadesinde Ã¶demeleri karÅŸÄ±lamÄ±yor. Bunun sebebi, kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n uzun yÄ±llar yÃ¼ksek miktarda zarar etmesi. Nakit akÄ±ÅŸÄ±nda artÄ±k faaliyetimizi sÃ¼rdÃ¼remez bir hale gelmiÅŸiz. Uzun yÄ±llar zararlarÄ±mÄ±zdan daha fazlasÄ±nÄ± kar ederek bunu dÃ¼zeltebiliriz. BÃ¶yle bir ÅŸey yakÄ±n gelecekte mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. DolayÄ±sÄ±yla kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z bir yapÄ±landÄ±rma ihtiyacÄ± hissetmiÅŸtir. Toplam 1 milyar 100 milyon lira gibi bir borÃ§, yapÄ±landÄ±rma sÃ¼recindedir. SÃ¶zleÅŸme imzalandÄ± ama sÃ¼reÃ§ henÃ¼z tamamlanmadÄ±." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

BorÃ§ yapÄ±landÄ±rmasÄ±nÄ±n 5 yÄ±llÄ±k olduÄŸunu dile getiren KanÃ§al, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â "Ä°ki yÄ±l ana para Ã¶demesi yok. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l ana paranÄ±n yÃ¼zde 5'i, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±l yÃ¼zde 15'i, beÅŸinci yÄ±l da yÃ¼zde 80'i Ã¶denecek. Faizler 6 ayda bir Ã¶deniyor. Bu yapÄ±landÄ±rma sÃ¶zleÅŸmesiyle bir kere temerrÃ¼t riskimiz azalÄ±yor. Faiz yÃ¼kÃ¼mÃ¼z yÃ¼zde 30'lardan yÃ¼zde 13 kÃ¼sÃ¼rlere geliyor. 7 milyon avro dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m borÃ§larÄ±mÄ±z liraya dÃ¶ndÃ¼. Galatasaray iÃ§in kur riski bertaraf oldu. YakÄ±n bir gelecekte inÅŸallah Galatasaray'Ä±n dÃ¶viz borcu hiÃ§ kalmayacak. TÃ¼m gelirlerimiz temlikliydi, bu yapÄ±landÄ±rmayla ÅŸu andaki temlikler kalkÄ±yor. Nakit akÄ±ÅŸÄ±mÄ±z rahatlÄ±yor. Biz fazladan hiÃ§bir ÅŸey vermedik. Bizden bÃ¼tÃ§e uygunluÄŸu bekleniyor. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu talimatnamesine uymamÄ±z isteniyor. Bir de artÄ±k matematiÄŸe uygun olmayan, popÃ¼list hiÃ§bir harcama yapmayacaÄŸÄ±z."

Kaan KanÃ§al, Galatasaray Sportif AÅž'nin uzun yÄ±llar sonra ilk kez kar aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "30,5 milyon lira kar ettik. Bu elbette yeterli deÄŸil ama yÃ¶netim olarak en azÄ±ndan faaliyetimizi kara geÃ§irdik. Her ÅŸey tozpembe deÄŸil ama en azÄ±ndan bu kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸi bir an olsun frenledik." diye konuÅŸtu.

KanÃ§al, UEFA'nÄ±n finansal fair play kriterlerini tutturamama gibi bir endiÅŸelerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

YÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Dorukhan Acar ise pazarlama, sponsorluk ve digital alanda yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bir sunum gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â ToplantÄ±da sÃ¶z alan bazÄ± divan kurulu Ã¼yeleri, gÃ¼ncel geliÅŸmelerle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktardÄ±.

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