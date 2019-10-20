Kapadokya’da Salomon Ultra Trail rüzgârı

LEVENT KALKAN



Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda 6. kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de start verildi.

Ürgüp Meydanı’nda başlayan organizasyonda dünyanın pek çok noktasından 2 bin 218 atlet koştu. Orta ve kısa parkurdaki koşuda 63 km erkeklerde Can Ayaz 5.50.46 ile, kadınlarda ise Belçika’dan Manuela Soccol 6.11.46’yla zirveye çıktı. Erkekler 38 km’de Ukraynalı atlet Serhii Popov 2.51.40, kadınlarda da vatandaşı Olha Havlytska 3.43.30 ile mutlu sona ulaştı.



2019’da ITRA puanı en yüksek Helio Fumo, 165 kilometrelik 2019 Fuji Maratonu Kadınlar ikincisi Avusturalyalı Lou Clifton, Birleşik Krallık Hizmet Madalyası sahibi Jo Meek, 2014 yılında TDS 120 km birincisi olan Teresa Nimez Peres gibi elit atletler ise 119 kilometrelik zorlu koşuda yer alıyor.