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21.10.2019 - 08:00 |

Kapadokya’da zirveye çıktılar

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de 119 kilometrelik uzun parkuru erkeklerde Yannick Noel, kadınlarda Lou Clifton; 63 kilometrelik orta parkuruysa erkeklerde Can Ayaz, kadınlarda Manuela Soccol birinci tamamladı

Kapadokya’da zirveye çıktılar

LEVENT KALKAN

Patika koşusunun elit atletleri ile UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın güzelliklerini buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de heyecan sona erdi. 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katıldığı organizasyonda 119 kilometrelik uzun parkuru erkeklerde Yannick Noel, kadınlarda Lou Clifton birinci tamamlarken 63 kilometrelik orta parkurun erkekler birincisi İrem Can Ayaz, kadınlar birincisi ise Manuela Soccol oldu.

Çocuk coşkusu
38 kilometrelik kısa parkurda erkeklerde Serhii Popov ipi göğüslerken kadınlarda da Olha Havlytska tüm kadın sporcuların önünde parkuru tamamladı. Üç parkurda genel klasman ve yaş gruplarında dereceye giren atletler ödüllerini Salomon Cappadocia Ultra-Trail Fuar ve Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Ödül Töreni’nde alırken kapanış gününün en eğlenceli etkinliklerinden biri de Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu oldu.
Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de kategorilerinde ilk üçe giren sporcular ve dereceleri şu şekilde sıralandı: Erkekler İlk 3: 1. Y. Noel (Fransa) 11.12.07, 2. Van Lokeren (Belçika) 11.32.21, 3. J.Larrotcha (İspanya) 12.17.07. Kadınlar İlk 3: 1. L. Clifton (Avustralya) 12.41.32, 2. T. Perez (İspanya) 13.25.13, 3. G. Vinco (İtalya) 14.18.17.

Orta mesafe 63 kilometrede ise şu sonuçlar alındı: 1. İrem Can Ayaz (Türkiye) 05.50.46, 2. Özgür Özdoğan (Türkiye) 05.59.55, 3. M. Nikonov (Rusya) 06.08.05.

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