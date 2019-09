Kaplan: Derbiyi kazanmak istiyoruz

Türkiye Kupası’nda Osmaniyespor ile oynayacakları maç öncesi antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Kupada hedefimiz tur atlamak” derken, hafta sonu 7 yıl aradan sonra ligde oynanacak olan Ankara derbisine de değinerek “Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirip 7 yıl aradan sonra oynayacağımız derbiyi kazanıp 3 puan ile tanışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Kupada hedefimiz tur atlamak”

Osmaniyespor maçında genç oyunculara da şans vereceğinin sinyallerini veren Teknik Direktör Kaplan, “Önümüzde iki maçımız var. Öncelikle kupa maçımızı geçmemiz lazım. Antrenman ve maç eksiği olan arkadaşlarımız var. Ankaragücü maçında düşündüğümüz kadrodan daha çok, karma bir takım çıkartmayı düşünüyoruz. Geniş bir kadroya sahip olduğumuz için genç oyuncularımıza da yer vererek Osmaniyespor maçını oynamak istiyoruz. Kupada hedefimiz tur atlamak. Sonrasında da önümüzdeki hafta ligde oynayacağımız Ankaragücü maçı var” şeklinde konuştu.



7 yıl sonra Ankaragücü ile ilk derbi

Hafta sonu Ankaragücü ile oynayacakları derbide hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Kaplan, “Ankaragücü ve Gençlerbirliği arasındaki derbi her iki takım taraftarı ve camiası için önemli bir maç. İyi geçeceğini ve centilmence bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımında puana ihtiyacı var. Biz kazanmak istiyoruz. Hamlelerimiz ve planlarımız her maç olduğu gibi kazanmak üzerine olacak. Cesaretli futbolumuzu bu maçta da sahaya yansıtmak istiyoruz. Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirip 7 yıl aradan sonra oynayacağımız derbiyi kazanarak 3 puan ile tanışmak istiyoruz” diye konuştu.



“Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz”

Mücadeleyi kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini belirten Kaplan, “TSYD Kupası’nda tek maç oynayıp kupayı kazanmıştık. Fakat bu puan maçı. Her iki kulüpte de bu derbileri yaşayan birisi olarak maçın nasıl geçeceğini de biliyorum. Ama Gençlerbirliği olarak hedefimiz 3 puan. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Derbiyi kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.