Kaptan seferberliği

CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertli takımda şampiyonluk, ay-yıldızlılarla EURO 2020 hedefi taşıyan 39 yaşındaki kaptan, kaburgasındaki çatlak nedeniyle bir dahaki milli maç haftasına kadar dikkat edecek. Yanal ve teknik heyet de bu kritik süreçte tecrübeli futbolcunun daha büyük bir zarar görmemesi için son derece ekonomik bir şekilde değerlendirecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’de Denizlispor deplasmanıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu doğrultuda Ersun Yanal kadro planlarını yaparken, Emre Belözoğlu konusunda hassas davranılıyor. 39 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe ile şampiyonluk, EURO 2020’de de ay-yıldızlı formayla katılım göstermek istiyor.

Futbolculuk hayatının son yılında iki büyük başarıyla veda etmek isteyen deneyimli kaptan, kaburgasındaki çatlaktan dolayı sıkıntı yaşıyor. Kırık olmaması herkesi sevindirirken, yine de temkinli davranılması gerekiyor.



14 Kasım’da EURO 2020 yolunda Türkiye-İzlanda maçında sahada olmak isteyen ve tarihi zafere katkı vermek isteyen Emre, bu nedenle Fenerbahçe’de maçlarda daha dikkatli olacak. 4 haftalık süreçte sarı-lacivertli takımda ekonomik şekilde kullanılmasına özen gösterilecek.Teknik direktör Ersun Yanal, orta sahada Emre’nin en az sıkıntı çekmesi için çaba sarfedecek. Denizlispor deplasmanı öncesi ağları bulunan tecrübeli yıldız, yedek kulübesinde oturacak, maçın gidişatına göre oynayıp oynamayacağına karar verilecek.



Ersun Yanal, Emre’nin zorlanmaması için çaba gösterirken, Jailson’u da orta sahaya kaydırıp, Brezilyalı yıldızı kaybetmemeye çalışacak. Stoperde kalması yerine orta alanda Luiz Gustavo ile kullanılması düşünülen Jailson’un böylece pas oyunundaki verimliliği ve topu oyuna sokuşu da yine kullanılmış olacak.