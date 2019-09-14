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HaberlerFenerbahçeKaptanlar takımı! Tam 7 isim...
14.09.2019 - 08:00 |

Kaptanlar takımı! Tam 7 isim...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu başta olmak üzere Luiz Gustavo, Max Kruse ve Zanka gibi isimler kaptanlık özellikleri taşıyor. Mevcut kaptanlar Dirar, Isla, Hasan Ali gibi isimler de Ersun Yanal’ın takdir ettiği oyuncular.

Süper Lig’de mutlak şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Fenerbahçe’de takım içerisindeki kaptanların sayısı dikkat çekiyor. Özellikle bu sezon yapılan transferlerin, geldikleri takımlarda hep kaptanlık yapması gözlerden kaçmıyor.

Emre Belözoğlu başta olmak üzere Luiz Gustavo, Max Kruse ve Zanka gibi isimler kaptanlık özellikleri taşıyor. Ayrıca takımın mevcut kaptanları Dirar, Isla, Hasan Ali gibi isimler de Ersun Yanal’ın takdir ettiği oyuncular.

Öte yandan Volkan Demirel’in de teknik heyette olması takım içerisindeki havayı olumlu yöne çekiyor. Lider özellikli oyuncuların fazla olması herkesi rahatlatıyor.

Kaptanlar takımı Tam 7 isim...

 

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