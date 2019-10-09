Karabükspor'dan 54 hafta sonra gelen galibiyet

Son galibiyetini 3 Şubat 2018'de Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek alan Karabükspor, bu sonuçla 54 hafta sonra kazanmış oldu.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Alim Kandemir xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Ali Etlikci xx

B.Elazığspor: Ahmet Doğan x, Onur Alsu xx, Muhammed Düzgüner x (Murat Ceylan dk. 46 xx), Ahmet Burak Solakel xx, Kadir Bekmezci xx, Serdar Özbayraktar xx, Cengizhan Akgün xx, Hebat Alan x (Fırat Sefa dk. 57 x), Murathan Özen xx, Kadir Taşoğlu xx, Ömer Yıldız x (Selim Enes dk. 36 xx)

Kardemir Karabükspor: Halit Tokur xx, Arda Belen xx, Sezer Gündüz xx, Tuğrul Yavaşcı xx, Emre Eser xxx, Toykan Topuz x (Berkay dk. 46 x), Doğukan Sabih Tokgöz x (Barbaros dk. 59 x), Ömer Faruk Yılmaz xx, Cihan Aydın xx, Berk Kervankıran xxx (Fatih dk. 78 ?), Batuhan Kurt xxx

Goller: Serdar (dk. 38), Kadir Bekmezci (dk. 78 pen.) (Elazığspor), Berk (dk. 6), Batuhan (dk. 31), Emre (dk. 35 pen.) (Karabükspor)

Sarı Kartlar: Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Cengizhan, Serdar (Elazığspor), Barbaros, Fatih (Karabükspor)

Barcelona'lı Ter Stegen'den inanılmaz kurtarış