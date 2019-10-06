Karadeniz derbisi Misli.com'da!

Evinde Beşiktaş’ı 4-1 mağlup ettikten sonra Avrupa Ligi’nde Basel ile karşılaşan Trabzonspor rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Son derece formda bir ekip olan Basel karşısında gösterdikleri performans dikkate değerdi. Bordo-mavililerde Onazi, Caleb Ekuban, Ivanildo Ferandes, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlığı devam ediyor. Lige 2’de 2 yaparak başladıktan sonra bir daha galip gelemeyen ve iki haftadır kaybeden Rizespor’da ise Umar Aminu ve El Kebir’in sakatlığı bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Trabzonspor, son 7 resmi maçın 6'sını kazanamadı.

• Rizespor, Süper Lig'de ekim aylarında oynadığı son 6 maçın 5'inden beraberlikle ayrıldı.

• Trabzonspor’un deplasmanda oynadığı son 18 resmi maçın 15'inde karşılıklı goller oldu.

• Rizespor Süper Lig'de 29 maçın 26'sında gol atmayı başardı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis olarak oynanabilecek mücadelede bahisseverler Trabzonspor galibiyetine yönelmiş durumda. Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %57 ile yarıdan fazlası Bordo-mavili ekibin kazanacağını düşünüyor.

• Misli.com üyelerinin bir diğer seçimleri ise karşılaşmada en az 3 gol olacağı yönünde. Üyelerin %24’ünün seçimleri 2,5 Gol üstü.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ’ÜN TAHMİNİ

Trabzonspor Avrupa Ligi dönüşü yorgun olacaktır. Rizespor'un da oyunu bu haftalarda sıkıntılı. Karşılaşmada beraberliğin yakın olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 2-3 gol olur da kuponlarınızda ideal yerini alacaktır.