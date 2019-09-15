Karaman'dan Daniel Sturridge itirafı!

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Oyuncuların yaşını dikkate almak lazım"

"Bizim gibi takımların oyunu tutması gerekiyor. Ancak orta sahadaki oyuncuların yaşını dikkate almak lazım. Bazen istediğiniz olmuyor, kötü oynayabiliyorsunuz. Bunlar olabiliyor, futbol bu ve kabul etmek lazım. Ivanildo Fernandes'in durumu yarın belli olacak."

"Daniel Sturridge hazır değil"

"Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Daniel Sturridge'e ilk kez şans verdik ama tam anlamıyla hazır değil. Eksiklerimiz var ama ülkemizi iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceğiz."