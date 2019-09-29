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HaberlerKayserisporKaraman'dan istifa sinyali: Merak etmesinler, gerekeni yaparım!
29.09.2019 - 17:05 | | Fanatik

Karaman'dan istifa sinyali: Merak etmesinler, gerekeni yaparım!

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor yenilgisinin ardından istifa sinyali verdi. Tecrübeli hoca, "Taraftar da beni istifaya çağırıyor. Merak etmesinler, gerekeni yaparım" dedi.

Karaman'dan istifa sinyali: Merak etmesinler, gerekeni yaparım!

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından kendisini istifaya davet eden taraftarlara yanıt verdi.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, görevi bırakabileceğinin sinyallerini verirken şu ifadeleri kullandı:

"Ortaya koyduğumuz mücadele yeterli değil. Bu noktadaki eksikliğimizi kabul etmemiz lazım. Rakibin kendi kalesine attığı gol bizim için avantajdı. Konyaspor'un oyun anlayışını da göz önünde bulundurursak 2'yi bulmamız lazımdı. Ancak 44'te beraberlik golünü yedik. Oyunu tutup pas yapsak en kötü 1-0 bitecekti ilk devre. Ama soyunma odasına 1-1'le girdik. İkinci yarı iki zorunlu değişiklik yaptık. Emmanuel Adebayor, 35'ten sonra oyundan her an çıkabileceğini söyledi. Yasir Subaşı'nı da oyundan çıkardık. Fakat yine de oyunda üstünlüğü yakaladık. Umut Bulut'un iki pozisyonu var. Bunları değerlendirebilseydik sonuç daha farklı olurdu. Futbolda en önemli şey sonuç. Şimdi taraftar da beni istifaya çağırıyor. Merak etmesinler, gerekeni yaparım."

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