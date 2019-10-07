SÃ¼per Lig ekiplerinden Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'da alÄ±nan baÅŸarÄ±sÄ±z sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revinden ayrÄ±lan teknik direktÃ¶r Hikmet Karaman, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mla ikinci dÃ¶neminde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 30 maÃ§ta 8 kez galibiyet sevinci yaÅŸadÄ±.

Karaman, teknik direktÃ¶r ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä±n gÃ¶revinden istifa etmesinin ardÄ±ndan 2018-2019 sezonunun 15. haftasÄ±ndaki KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± Ã¶ncesi 5 AralÄ±k 2018'de ikinci kez Kayserispor'un baÅŸÄ±na geÃ§ti.

YaklaÅŸÄ±k 14 yÄ±l sonra yeniden Kayseri ekibini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Karaman, ligin 15. haftasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'ya karÅŸÄ± alÄ±nan 3-0'lÄ±k galibiyetle iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekiple 10 haftalÄ±k yenilmezlik serisi yakalayan Karaman, 17. sÄ±rada aldÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ± sezon sonunda 41 puanla 10. sÄ±raya kadar taÅŸÄ±dÄ±.

2019-2020 sezonunda da gÃ¶revine devam eden Karaman, 22 yeni transferle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bu sezonda ise bir tÃ¼rlÃ¼ istediÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± yakalayamadÄ±.

Bu sezon galibiyeti yok

Karaman yÃ¶netimindeki Kayserispor, bu sezon ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§ta 4 kez yenildi, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.Â Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 7 kez fileleri havalandÄ±ran ve kalesinde 14 gol gÃ¶ren Karaman'Ä±n ekibi, topladÄ±ÄŸÄ± 3 puanla son sÄ±rada kaldÄ±.

Ligin 7. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe deplasmanÄ±nda alÄ±nan 4-0'lÄ±k maÄŸlubiyetin ardÄ±ndan Karaman, dÃ¼n gÃ¶revinden istifa etti.

AlÄ±nan baÅŸarÄ±sÄ±z sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revinden ayrÄ±lan Karaman'Ä±n sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mdaki ikinci macerasÄ± 305 gÃ¼nde noktalandÄ±.

Kayseri ekibinin baÅŸÄ±nda 3'Ã¼ TÃ¼rkiye KupasÄ± 27'si SÃ¼per Lig olmak Ã¼zere 30 maÃ§a Ã§Ä±kan Karaman, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 8 galibiyet sevinci yaÅŸadÄ±. Karaman'Ä±n ekibi bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 12 beraberlik ve 10 maÄŸlubiyetle sahadan ayrÄ±ldÄ±.

Karaman idaresindeki Kayserispor, 30 maÃ§ta 37 gol kaydederken, kalesinde ise 43 gole engel olamadÄ±. Deneyimli teknik adam Karaman, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte ilk kez gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± 2004-2005 sezonunda 27 maÃ§ta takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda sahaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Kayseri ekibi, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 maÄŸlubiyetle sahadan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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