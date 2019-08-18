Karaman’ın kozu Ekuban!

Süper Lig’de ilk maçını Kasımpaşa deplasmanında açacak Trabzonspor, Sparta Prag maçında yakaladığı havayı devam ettirmek istiyor. Bordo-mavililer, Avrupa Ligi’ndeki başarısından sonra lige de galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

Teknik direktör Ünal Karaman takımını hazırlarken, Caleb Ekuban adı öne çıkıyor. Sparta Prag maçlarında hücumda adeta bir joker gibi kullanılan Ekuban, sezonun geri kalan kısmında da benzer bir pozisyonda olacak.



Karaman’ın jokeri

Kasımpaşa maçıyla ilk lig maçına çıkacak olan bordo-mavililer, ideal düzeninden ve sisteminden çıkmayacak. Sezonun genelinde de Ekuban joker gibi kullanılacak. Ganalı futbolcu, hücumda ofansif oyun kurucu, kanat forvet ve direkt forvet gibi mevkiilerde kullanılacak.

Hücum anlamında çok yönlü olması nedeniyle 25 yaşındaki oyuncuya büyük güven duyuluyor.

Öte yandan takıma da geçen sezondan bu yana iyice alışan Caleb Ekuban, bu sezon daha fazla sorumluluk alarak Ünal Karaman’ın planlarında önemli bir yer tutacak.

Lige dönüş zamanı

Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan Medipol Başakşehir, Süper Lig’in açılış haftasında moral arayacak. UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Başakşehir de Okan Buruk ilk lig sınavına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos’a elenen turuncu-lacivertliler, lige iyi başlayarak bir kez daha zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Epureanu’nun sakatlığı devam ederken, ideal kadrosuyla sahaya çıkacak İstanbul ekibi, 3 puan arayacak.

Olympiakos önündeki kadroyu bozmak istemeyen Okan Buruk, taktik planlarını hazırladı. Son çalışmasını yapan Medipol Başakşehir’de hazırlıklar da tamamlandı. 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ile başladı.

Takım, 5’e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.