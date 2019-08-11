Karaman'ın not defteri

CELAL UMUT EREN

Bordo-mavililer, 2-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği kurtardığı maçta özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla umutlandırdı. Yeni transfer Sörloth’un hücum katkısı, Ekuban’ın ofansif orta saha rolündeki rakamları, Nwakaeme’nin kanattaki akınları ile stoperde Hosseini’nin istatistikleri Ünal Karaman’ın notlarında öne çıktı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Sparta Prag maçıyla sezonu resmen açtı. Çekya’da oynanan ilk karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen geri dönmesini bilen ve 2-2 ile tur avantajını kapan bordo-mavililerde, istatistik detaylar öne çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman ve ekibi, sezonun ilk resmi maçı sonrası ellerindeki tüm verileri ortaya koydu. Takımın futbolu ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayrı ayrı değerlendirildi. İlk yarıdaki vasat futbol ve hatalar, ikinci devredeki olumlu hamlelerle örtüştü.



İlk yarıda yeni transfer John Obi Mikel’in hazır olmayıp, 45 dakikada yaptığı 4 kritik top kaybı, kaleci Uğurcan’ın gole neden olan hatası, stoperde Hüseyin Türkmen’in iki defansif hatası, sağ bek Joao Pereira’nın hücuma çıkarken kaptırdığı 3 top ve Abdülkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür ikilisinin hücum-savunma bağlantısındaki kopukluğu dikkat çekti.

Ancak ikinci devre gelen hamleler tam tersi etki yarattı. Bir diğer yeni transfer olan 23 yaşındaki forvet Sörloth, 3 hücum girişimi, 2 şut ve 1 golle maçı tamamladı. İlk yarıda tek forvetken, ikinci yarı ofansif orta saha ile kanatlara yaklaşan Ekuban, 3 gol girişimi ve 1 gol atarak yıldızlaştı. Nwakaeme en hazır isimlerden olurken 3 hücum ortası ve 2 gol girişiminde bulundu.



Sosa etkisi

Jose Sosa da orta sahada maç boyu 3 kilit hücum pası ve 1 asistle oynadı. Savunmanın merkezinde oynayan Hosseini’nin de maç boyu 3 kez kritik hücum kesmesi ve 4 top kazanması beğeni topladı.