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HaberlerVoleybolKarayolları - Beşiktaş: 2-3
11.10.2019 - 22:04 | | AA

Karayolları - Beşiktaş: 2-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.

Karayolları - Beşiktaş: 2-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Karaçam Salkaya, 36. sezonun açılışı sebebiyle hakem ile takım kaptanlarına çiçek verdi.

Salon: TVF Başkent 

Hakemler: Zeki Bocutçu, İbrahim Ünal 

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan)

Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Yağmur Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, Arelya Karasu (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek, İrem Çor, Fatma Beyaz) 

Setler: 17-25, 26-24, 25-17, 18-25, 12-15 

Süre: 137 dakika (26, 34, 27, 31, 19)

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