Karayolları - Beşiktaş: 2-3
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.
Karşılaşma öncesinde Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Karaçam Salkaya, 36. sezonun açılışı sebebiyle hakem ile takım kaptanlarına çiçek verdi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, İbrahim Ünal
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan)
Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Yağmur Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, Arelya Karasu (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek, İrem Çor, Fatma Beyaz)
Setler: 17-25, 26-24, 25-17, 18-25, 12-15
Süre: 137 dakika (26, 34, 27, 31, 19)