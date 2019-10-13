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13.10.2019 - 16:34 | | KARABÜK (İHA)

Kardemir Karabükspor: 0 - Tuzlaspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 8. haftasında sahasında Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Kardemir Karabükspor: 0 - Tuzlaspor: 2

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Bayram Başkan xx, Sezgin Altun xx, Eren Özçelik xx

Kardemir Karabükspor: Halit xx, Arda Belen xx, Sezer Gündüz xx, Tuğrul Yavaşçı xx, Emre Eser xx, Toykan Topuz xx (Ömer Çelik dk. 61 x), Doğukan Toksöz xx (Melih dk. 74 x), Abdullah Sezgin xx, Cihan Aydın xx, Berk Kervan xx, Batuhan Kurt xx

Tuzlaspor: Bayram xx, Yasin xx (Umut Sönmez dk. 61 x), Bülent xxx, Sadık xx (Devrim Taşkaya dk. 46 x), Gökcan xx, Mehmet xxx, Göksu xx (Abdullah dk. 86 ?), Muhammed xx, Erdinç xx, Kemal xx, Gökhan xx

Goller: Bülent Uzun (dk. 66), Mehmet (dk. 88) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Sezer Gündüz, Cihan Aydın, Halit, Ömer Çelik (Kardemir Karabükspor), Göksu, Yasin, Muhammed, Bülent Uzun (Tuzlaspor)

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