Kardemir Karabükspor'da İsmail Demirci dönemi

Kardemir Karabükspor’un yeni teknik direktörü İsmail Demirci, kulüp binasında düzenlenen törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninin ardından konuşan İsmail Demirci, “İnşallah bu camiaya layık olacağız. Ekibimle beraber bu zor süreçte biz tercih edildik. Bunun sebeplerini biz biliyoruz. Farklılığımızı ve farkımızı göstereceğiz inşallah. Önceliğimiz bu genç takımı ligde tutmak. Hep beraber bunu başarabileceğimizi düşünüyorum” dedi.



Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel ise “Ben tahmin ediyorum biz bu ligde kalırız. Hedefimiz bu sene bu ligde kalmak; şampiyon olmak değil” diye konuştu.

Finansal açıdan zor günler yaşayan ve bu yüzden transfer tahtası kapalı olan kulübün başkanı Yüksel, “Sezonu nasıl atlatacaksınız?” sorusunu, “Sponsorluk görüşmelerimizi yapıyoruz. Bazı şeyler tam iyi giderken, tam çözemediğimiz farklı eller devreye giriyor. Engelleniyoruz. Onun için görüşmelerimizi tam olarak kamuoyuna anlatmayacağız. Nasip olursa bir bomba patlatacağız. 300-350 bin TL gibi aylık masrafımız olacak. Bu parayı her hâlükârda karşılayacağımızı düşünmekteyiz. Bu kulübün kötü yerlere geleceğine inanmıyorum. Kulübün kurtulacağına inananlardanım. Kurtulması için de elimizden geleni ben ve yönetimim yapacak” diye yanıtladı.



Geçmiş dönemdeki usulsüzlüklerle ilgili başlatılan soruşturma konusunda yöneltilen soru üzerine ise Yüksel, şunları söyledi:

“Adalet bazen geç işliyor. Biz sadece müdahil olabiliyoruz. Şu anda geç işliyor. Ama bunların hepsi zaman içinde çözülecek. 3 yıl mı sürer 5 yıl mı sürer, bunu bilmiyorum. Ama herkesin cezasını aldığını biz de göreceğiz, siz de göreceksiniz. Yeter ki biz Kardemir Karabükspor’u kötü durumlara düşürmeyelim. Düştükten sonra oradan gelecek cezaların bize hiçbir faydası olmayacak.”