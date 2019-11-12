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12.11.2019 - 16:59 | | İSTANBUL, (DHA)

Karim Benzema hacamat yaptırdı

İspanya La Liga ekiplerinde Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız oyuncusu Karim Benzema, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan alternatif tıpta kullanılan bir tedavi yöntemi olan hacamat yaptırdı.

Karim Benzema hacamat yaptırdı

31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına iyileşme notunu düştü.

Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.

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