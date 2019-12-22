Karius: "Fenerbahçe savaştı, biz yeteri kadar savaşmadık"

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri derbide yeteri kadar mücadele etmediklerini ve sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı futbolculardan Loris Karius ve Atiba Hutchinson, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karius, "Genel olarak şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe savaştı, biz yeteri kadar savaşmadık. Bu tip maçlarda yüzde yüzünüzü vermediğinizde, kazanma şansınız yok. Neden savaşamadığımızı anlayamıyorum." dedi.

Takımın öz güven sorunu yaşadığını aktaran Alman file bekçisi, "Öz güvenimiz yeteri kadar yüksek değildi. Uzun toplar tabii ki bazen işe yarar, bazen onları kullanırsınız ama bizim ortaya koyabilecek bir kalitemiz var. Oyunun büyük bölümünde sadece uzun toplarla oynadık. Böyle olunca da Fenerbahçe açısından işler oldukça kolaylaştı ve maçı kaybettik." ifadelerini kullandı.