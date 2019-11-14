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14.11.2019 - 08:00 |

Karius, Neuer ve Stegen’i solladı

10 lig maçının 5’inde kalesini rakiplerine kapatan Karius bu sezon Avrupa’nın beş büyük liginde görev yapan Alman kaleciler arasında en fazla karşılaşmayı gol yemeden bitiren file bekçisi oldu.

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius son dönemdeki başarısıyla alkışları toplamaya devam ediyor.

Forma giydiği 10 lig maçının 5’inde kalesini rakiplerine kapatan Karius bu sezon Avrupa’nın beş büyük liginde görev yapan Alman kaleciler arasında en fazla karşılaşmayı gol yemeden bitiren file bekçisi oldu.

Siyah-beyazlı eldiven vatandaşları Andre Ter Stegen (Barcelona), Manuel Neuer (Bayern Münih), Oliver Baumann (Hoffenheim) ve Alexander Nübel’i (Schalke) geride bıraktı. Ter Stegen 12 maçın 3’ünü gol yemeden kapatırken; Neuer, Baumann ve Nübel ise 11 müsabakada 3’er kez rakiplerine gol şansı tanımadı. Demir Grup Sivasspor deplasmanında sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Loris Karius; Göztepe, Alanyaspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Denizlispor maçlarında kalesinde gol görmedi.

Karius, Neuer ve Stegen’i solladı

 

 

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