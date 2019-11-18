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18.11.2019 - 20:51 | | AA

Karius'tan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kadÄ±n ve altyapÄ± takÄ±mÄ±na ziyaret

Loris Karius, siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n kadÄ±n futbol takÄ±mÄ± ve altyapÄ± takÄ±mÄ±nÄ± ziyaret etti.Â

Karius'tan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kadÄ±n ve altyapÄ± takÄ±mÄ±na ziyaret

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n kadÄ±n futbol takÄ±mÄ± ve altyapÄ± takÄ±mÄ±nÄ± ziyaret etti.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Karius'un, BJK Fulya HakkÄ± Yeten Tesisleri'nde teknik ekip ve sporcular ile bir araya geldiÄŸi bildirildi.Â 

Karius'un, kadÄ±n futbol takÄ±mÄ± ile akademi takÄ±mlarÄ±nÄ±n kalecilerine deneyimlerini aktardÄ±ÄŸÄ± ve kaleci antrenÃ¶rleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu belirtildi.

Kariustan BeÅŸiktaÅŸÄ±n kadÄ±n ve altyapÄ± takÄ±mÄ±na ziyaret

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