Karius'tan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kadÄ±n ve altyapÄ± takÄ±mÄ±na ziyaret

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n kadÄ±n futbol takÄ±mÄ± ve altyapÄ± takÄ±mÄ±nÄ± ziyaret etti.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Karius'un, BJK Fulya HakkÄ± Yeten Tesisleri'nde teknik ekip ve sporcular ile bir araya geldiÄŸi bildirildi.Â

Karius'un, kadÄ±n futbol takÄ±mÄ± ile akademi takÄ±mlarÄ±nÄ±n kalecilerine deneyimlerini aktardÄ±ÄŸÄ± ve kaleci antrenÃ¶rleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu belirtildi.