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HaberlerBeşiktaşKarius’tan mucize kurtarış
03.11.2019 - 08:00 |

Karius’tan mucize kurtarış

Beşiktaş’ı Antalyaspor deplasmanında kaleci Loris Karius’un 87. dakikadaki inanılmaz kurtarışı galibiyete taşıdı.

Karius’tan mucize kurtarış

Serdar Özkan’ın yakın mesafeden vuruşunda mucizevi bir şekilde topu ayaklarıyla uzaklaştıran ve skorun 2-2’ye gelmesine izin vermeyen Alman file bekçisi maça damgasını vurdu. Kritik galibiyette büyük pay sahibi olan Karius’u maç sonrası teknik heyet ve takım arkadaşları tek tek tebrik etti.

Bu arada Karius’un menajeri Florian Goll, Alman kalecinin ara transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Alman Bild gazetesine konuşan Goll, “Durumu anlamayanlar için bir kez daha söylemek gerekirse, Karius’un takımıyla 2020 yazına kadar sözleşmesi var. Karius, İstanbul’da kendisini gayet iyi hissediyor ve bu süre zarfında kesinlikle orada kalacak” dedi.

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