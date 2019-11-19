Karius'un transferi için gözler yönetimde

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ve tribünlerin zaman zaman tepki gösterdiği Karius, bu sezon ise tam tersi bir grafik çiziyor. Ligde geride kalan 11 maçın 10'unda forma giyen ve bu 10 maçın 5'inde kalesini gole kapatarak bu anlamda Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile birlikte ligin zirvesinde yer alan Karius, özellikle son oynanan Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında yaptığı kurtarışlarla Kartal'a galibiyeti getiren isimlerin başında oldu.

Dün yapılan antrenman öncesinde Loris Karius'la özel bir görüşme yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu futbolcunun formundan oldukça memnun olduğunu belirtirken, özellikle oyun kurma konusunda bazı isteklerde bulundu. Sezon öncesi hazırlık kampında ve lig boyunca yapılan antrenmanlarda Loris Karius'un, pas oyunu içinde olmasını isteyerek Alman file bekçisini sağ bek, stoper gibi bölgelerde oynatan Avcı, Karius'un formunun yükselmesine de etki etti.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki kalecinin siyah-beyazlı takımdaki geleceği için teknik ekibin raporunu bekleyen yönetim, gelecek olan bilgilere göre transfer için devre arasında harekete geçmeyi planlıyor.

Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, gelecek olan rapor doğrultusunda devre arasında Liverpool'un kapısını çalacak.