Kariyer günleri!

CELAL UMUT EREN

Transfer döneminin son günlerinde Radamel Falcao’nun gölgesinde sessiz sedasız kadroya katılan Florin Andone, şu anda kariyerinin en heyecanlı günlerinden geçiyor.



Yaklaşık 1 aydır Falcao’nun sürekli sakatlıklarla gündeme gelmesinden sonra formayı kapan Andone, adeta hayatının fırsatını yakaladı. İlk olarak Sivasspor’la iç sahada ilk 11’de maça çıkan Rumen yıldız, 2 gol birden atarak parladı ve tribünlerin sevgisini kazandı. Aynı zamanda Türkiye döneminde de ilk gollerini attı.

Ardından Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid gibi zorlu bir rakibe karşı yine ilk 11’de şans bulan 26 yaşındaki forvet, şimdi de Beşiktaş derbisiyle büyük bir heyecanın içinde olacak. Vodafone Park’ta oldukça zorlu bir 90 dakikada yeniden ilk 11’de olması beklenen Florin Andone, Fatih Terim’in de güvenini kazanmış durumda.



Dünyaca ünlü golcü Falcao’nun sıkıntılarla anıldığı bir dönemde gürültüsüz ve gösterişten uzak bir şekilde işini yapan Andone, önce tribünlerin daha sonra teknik heyetin takdirini kazandı. Real Madrid ve Beşiktaş gibi rakiplere karşı da takımının kozu olan Andone, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Andone, Türkiye’ye transfer olmadan önce de Premier Lig’de Brighton ile 3 maça çıkarak, 1 gol atmıştı.