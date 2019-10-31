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Sarı-lacivertli yöneticilerin aralarında yaptıkları toplantılarda birçok fikir ortaya atılsa da ilk etapta “Karma Model” düşüncesi ağırlık kazandı. AVM, ofis ve rezidansın içinde olacağı bir karma yapının her ihtiyaca cevap verebileceği ve kulübe daha fazla gelir getireceğinin altı çizildi ama kesin bir karar daha alınmadı.

Fenerbahçe sonunda Kenan Evren Lisesi arazisine kavuştu. Yıllardır bu günü bekleyen sarı-lacivertlilere geçtiğimiz hafta müjdeli haber gelmiş ve Başkan Ali Koç arazinin artık Fenerbahçe’ye ait olduğunu Yüksek Divan Kurulu’nda açıklamıştı.

Merkezi konumu, stadın hemen yanında bulunması ve 13 dönümlük bir alana sahip olması nedeniyle fazlasıyla değerli olan bu arazi sarı-lacivertlilerin yeni gelir kaynaklarından birini oluşturacak.



Bilindiği gibi kulüp borç ve faiz yükü sebebiyle ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde. Gelirlerin tamamına yakını da kulübe gelmeden bu borç ve faizlere gidiyor. Bu nedenle yapılacak doğru ve efektif bir proje ile kulübün ciddi gelir elde etme imkanı bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpte bu bölgeye yapılacak proje ile ilgili fikir çalışmaları başladı. Birçok fikir ortaya atılsa da ilk etapta “Karma Model” ağırlık kazandı.

AVM, ofis ve rezidansın içinde olacağı bir karma yapının daha doğru olduğu fikri benimsenmiş durumda. Bu sayede her ihtiyaca cevap verebilecek bir model ortaya çıkması söz konusu. Ancak kesin karar ilerleyen günlerde verilecek.



Yeni projeler

Sarı-lacivertli yönetim benzer şekilde yeni gelir elde etmek için de yoğun çaba sarf ediyor. Bu proje dışında farklı projelerle de kulübün finansal durumunun düzeltilmesi hedefleniyor.