‘Karşılığını vermeliyim’

ONUR DİNÇER



Galatasaray’ın son haftalarda performansı yükselen ender isimlerinden olan Yuto Nagatomo, Japon basınına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinden basın mensuplarını İstanbul’daki evinde misafir eden deneyimli futbolcu, uzun yıllardır gol atmamasının ardından yeniden fileleri bulmasının öneminden söz etti, “Bu sezon Trabzonspor’a attığım gol de çok önemliydi. Maçın son anlarında fileleri havalandırdım. Bu yüzden mutluyum, ancak Şampiyonlar Ligi’nden elenmemiz önemli bir kayıp oldu” dedi.



Aktif futbolculuğu sürerken iş hayatında da faaliyet gösteren Nagatomo, para kazansa da her zaman sahada olmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

“Diğer aktif futbolcular ne düşünür bilemiyorum ama benim için bir işe girişmek, futbolcuların ufkunu geliştirmek içindir. Kulübün oyuncuya ödediği para, futbolcuya verdiği değerdir. Maaşı yüksek olan bir futbolcu da olsam, iyi para kazanıyorum dolayısıyla oynamasam da olur gibi bir düşüncede olmam. Bu doğru olmaz. Her zaman için bunun karşılığını vermek, sahaya çıkarak en iyisini yapmak istiyorum” diye konuştu.



